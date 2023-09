Mosca smentisce Kiev: Sokolov è vivo e mostra un Video con l’ammiraglio in una riunione tenuta oggi col ministro Shoigu

L’agenzia statale russa Ria Novosti ha diffuso un video di una riunione di alti ufficiali svoltasi oggi in cui tra i partecipante c’è anche l’ammiraglio Viktor Sokolov, il comandante della flotta del Mar Nero che gli ucraini avevano detto di avere ucciso in un attacco missilistico venerdì a Sebastopoli

Smentita ancora una volta la propaganda ucraina, nel video Sokolov viene mostrato mentre, in collegamento video, ascolta un discorso del ministro della Difesa Serghei Shoigu. Anche il portavoce Dmitry Peskov citato dalla Tass, ha detto il Cremliono non ha nessuna notizia sulla morte dell’ammiraglio Viktor Sokolov.

Inoltre citato dalle agenzie di stato, Serghei Shoigu ha detto che oltre 17 mila soldati ucraini sarebbero stati uccisi nell’ultimo mese: “Nonostante l’assenza di risultati significativi, i ‘curatori’ occidentali dell’Ucraina si attengono al loro principio disumano delle armi come via verso la pace”, aggiungendo che le truppe russe avrebbero ampliato significativamente la zona di controllo vicino a Sinkovka e Petropavlovka in direzione di Kupyansk.