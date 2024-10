Mosca: soldati Nord Corea in Russia “fake news e illazioni” di Kiev che da 2anni chiede a Seul di inviarle armi letali

Le accuse relative al presunto invio di truppe dalla Corea del Nord alla Russia sono “fake news e illazioni”

Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri della Russia, Maria Zakharova, Lo scrive l’agenzia di stampa russa Ria Novosti. Zakharova durante un briefing ha aggiunto: “Non è chiaro perché la Corea del Sud abbia sollevato un tale polverone. La cooperazione russa con la Repubblica Democratica Popolare di Corea, sia in ambito militare che in altri ambiti, innanzitutto è conforme al diritto internazionale e non lo viola. In secondo luogo, non causa alcun danno alla Corea del Sud”, ha dichiarato o la portavoce del ministero degli Esteri, spiegando che la diffusione di queste notizie è dovuta al fatto che Kiev da due anni chiede a Seul di inviarle armi letali.

Inoltre la portavoce del ministero degli Esteri russo, ha invitato Seul a pensare alle “conseguenze per la sicurezza della Corea del Sud che potrebbero derivare dal suo ingresso nel conflitto ucraino”. Zakharova hja avvertito Seul che “La Federazione Russa reagirà duramente a qualsiasi passo” in questo senso, ha aggiunto la portavoce, citata da Interfax, dopo che il settimanale americano Newsweek aveva ipotizzato l’invio di personale militare sudcoreano in Ucraina come risposta al presunto schieramento di truppe nordcoreane al fianco di quelle russe.

Infine la portavoce del ministero degli Esteri russo, non ha risposto a una domanda riguardo alla presunta presenza di forze armate nordcoreane in Russia, di cui hanno parlato gli Usa e la Nato. “Le forze armate della Repubblica popolare democratica coreana esistono, ma chiedete per favore a Pyongyang dove esse si trovano”, ha risposto Zakharova alla domanda di un giornalista durante una conferenza stampa.