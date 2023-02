Mosca sugli “UFO” abbattuti in USA: “Non ci stupiremmo se oltre agli UFO spuntassero i Pokemon”

La portavoce del Ministero degli Esteri Zakharova usa il sarcasmo e accusa Washington di aver creato un caso per aiutare Biden nelle imminenti elezioni

Il clamore suscitato dai recenti oggetti volanti non identificati (UFO) negli Stati Uniti può essere collegato alle imminenti elezioni americane, data l’impossibilità di tornare sulla questione della Russia, perché “è stata completamente esaurita”. Lo ha dichiarato la portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova.

“Sapete che le elezioni negli Stati Uniti sono all’orizzonte. Non c’è da stupirsi se spunteranno i Pokemon e gli UFO, perché mi sembra che sia semplicemente impossibile continuare a promuovere il tema della Russia. Gli Stati Uniti hanno completamente esaurito e ridotto all’assurdità, stancando tutti con il tema della Russia all’interno del loro campo informativo e politico. Quindi, non vedo altro modo per continuare a promuovere questo tema per tanti anni. Tuttavia, devono sorprendere il pubblico in qualche modo”, ha detto Zakharova.

La scorsa settimana, il North American Aerospace Defense Command (NORAD) ha rilevato tre “oggetti non identificati”, due dei quali sono stati abbattuti dalle forze armate statunitensi nello spazio aereo nazionale e un altro sul territorio canadese.

E’ di oggi inoltre la notizia che quattro aerei russi sono stati “individuati, seguiti, identificati con certezza e intercettati” dal Comando di Difesa Aerospaziale del Nord-America (NORAD) lunedì scorso. Gli aerei russi, scrive il Norad, sono rimasti nello spazio aereo internazionale e non sono entrati nello spazio areo statunitense o canadese.