Mosca. Sventato attentato a stazione ferroviaria, arrestato attentatore: “Pianificava un esplosione” – VIDEO

Stava pianificando un attentato alla stazione ferroviaria di Mosca, ma le forze di sicurezza russe lo hanno intercettato e arresto

Lo riporta Ria Novosti. Il sospetto è stato ripreso della telecamere della stazione dal momento del suo ingresso, fino dell’arresto, l’uomo che portava in spalla uno zainetto presumibilmente con dell’esplosivo, stava per compiere un attentato terroristico che è stato sventato Secondo quanto spiegato da Ria Novosti, l’uomo avrebbe stava pianificando un esplosione nella stazione ferroviaria di Mosca, ma è stato arrestato prima che lo mettesse in atto.