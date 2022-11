Mosca testa con successo missile atomico Bulova: lanciato da un sottomarino nel Mar Bianco

Il lancio è stato effettuato dal Mar Bianco presso il campo di prova di Kura in Kamchatka ed ha fatto parte dello stadio finale dei test avviati già anni fa



Video del Ministero della Difesa russo risalente al test del missile nel 2018



Il sottomarino nucleare “Generalissimo Suvorov” della Marina Militare russa ha lanciato con successo un missile balistico “Bulava” dal Mar Bianco sul campo di addestramento di Kura nella penisola di Kamchatka, dopo avere sorvolato gran parte dell’immenso territorio russo. Lo ha riferito il ministero della Difesa russo sul suo canale Telegram.

“L’equipaggio del nuovissimo sottomarino missilistico strategico Generalissino Suvorov, del progetto Borey-A, ha lanciato con successo un missile balistico Bulava durante la fase finale dei test di certificazione del governo”, ha affermato il ministero della Difesa di Mosca.

Il missile Bulava può contenere da 6 a 10 testate nucleari, capaci di produrre un’esplosione di 150 kt, praticamente 100 volte più potente dell’esplosione atomica americana che devastò Hiroshima nel 1945. È lungo 12 metri e pesa circa 36,800 tonnellate, con una gittata stimata attorno ai 10.000 km.

Entrato ufficialmente in servizio nel 2018, il Bulava è considerato immune al sistema di difesa antimissile, poiché è in grado di compiere manovre evasive e rilasciare falsi bersagli, inoltre le sue testate sono in grado di resistere a radiazioni, interferenze elettromagnetiche e disturbi fisici. Inoltre, mentre i missili della generazione precedente potevano essere messi fuori uso da una detonazione nucleare a 10 km di distanza, il Bulava può resistere ad una a 500 metri.

Il sottomarino a propulsione nucleare Generalissimo Suvorov appartiene alla quarta generazione di sottomarini a propulsione nucleare del progetto aggiornato Borey-A (progettato presso l’Ufficio Centrale della Ricerca e Ingegneria Marittima Rubin di San Pietroburgo). Il progetto vanta soluzioni tecniche nuove oltre che attrezzature e misure di sicurezza migliorate. Il sottomarino è stato lanciato il 25 dicembre 2021 ed è previsto che si unirà al gruppo di sottomarini nucleari della flotta russa del Pacifico.