Lo ha dichiarato il capo di stato maggiore Valery Gerasimov. “Nonostante il colossale aiuto da parte dell’Occidente, l’iniziativa sulla linea di contatto di combattimento è nelle nostre mani e le truppe russe stanno conducendo un’offensiva lungo tutto il fronte”, ha detto durante un briefing per gli addetti militari di stati stranieri. Gerasimov ha sottolineato che nel 2024 l’esercito russo ha liberato oltre 190 insediamenti, occupando circa 4,5mila chilometri quadrati di territorio.

Gerasimov ha aggiunto che “Dall’inizio della Guerra del Nord, il nemico ha perso circa un milione di morti e feriti, 20mila carri armati e veicoli corazzati da combattimento, oltre 19,5mila pezzi di artiglieria da campo, nonché più di 1.500 lanciatori di sistemi di razzi a lancio multiplo” .

Nella giornata di ieri le tyruppe russe conquistato gli insediamenti di Hannivka e di Gannivka nell’oblast del Donetsk.

Le unità del gruppo meridionale delle forze russe hanno preso il controllo di Hannivka nel Donetsk: lo ha dichiarato il ministero della Difesa russo, come riporta Interfax. “Come risultato di operazioni risolute, le unità del gruppo di forze meridionali russe hanno preso il controllo di Hannivka nella Repubblica Popolare di Donetsk”.

Il Ministero russo aggiunge che l’esercito ha conquista anche il villaggio di Gannivka nella regione orientale di Donetsk in Ucraina, circa 10 chilometri a sud del centro ricco di risorse di Kurakhove, che Mosca e’ anche sul punto di catturare.

Le due conquiste arivano un giorno dopo che il presidente Vladimir Putin ha dichiarato che le sue truppe sono in posizione di forza su tutta la linea del fronte. Putin ha detto alla leadership militare russa che l’esercito ha conquistato 189 insediamenti in Ucraina nel 2024. Mosca sta premendo per ottenere il pieno controllo di quattro regioni ucraine che afferma di aver annesso: Donetsk, Kherson, Lugansk e Zaporizhzhia. Entrambe le parti stanno cercando di rafforzare la loro posizione sul campo di battaglia prima che il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump, che vuole porre fine al conflitto, salga al potere a gennaio.