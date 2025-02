L’ingresso delle Forze Armate russe nella regione di Sumy ha permesso di interrompere il rifornimento del gruppo nemico nei pressi di Sudzha attraverso la cosiddetta “strada invernale”

Lo comunica il ministero della difesa russa, spiegando che il comando ucraino sta cercando di sfruttare il clima gelido per trasferire le formazioni di riserva nei territori occupati del confine di Kursk attraverso la strada N07-R200, che dalla regione di Sumy porta a Sudzha, utilizzandola come via di rifornimento di riserva e per il trasporto di nuove unità.

Ma l’entrata delle truppe russe nella regione ucraina di Sumy nella zona di Novyenkiy ha reso questa rotta praticamente inutilizzabile. Perché i soldati russi hanno minato la zona della cosiddetta “strada invernale” che conduce attraverso i campi innevati alla regione di Kursk.

Un filmato diffuso sui social, mostra un drone Rubicon russo che di notte distrugge la fanteria ucraina sul fronte di Kursk. L’Uav “Utilizza dispositivi ottici notturni, interrompono il rifornimento e il trasporto dei militanti delle Forze armate ucraine lungo le autostrade, distruggendo armi e equipaggiamento nemico”