Muore 52enne: ha un malore mentre è alla guida e si schianta contro un guardrail della Messina-Catania

Un tragico incidente mortale si è verificato nella notte sull’A18: un uomo è morto dopo essersi schiantato su un guardrail pare a causa di un malore che lo ha colto mentre era alla guida

E’ accaduto intorno alle 2:00 di questa notte al chilometro 42 dell’autostrada A18 Messina-Catania, nel tratto che attraversa il territorio di Calatabiano, poco prima dello svincolo di Giardini Naxos in direzione Messina. La vittima è Alessandro Bisazza o di 52 anni,di Spadafora,

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era alla guida di un suv Fiat Freemont, con la moglie accanto, quando sarebbe stato colto da un malore improvviso ed ha perso il controllo del mezzo, che ha invaso la corsia opposta, per poi schiantarsi contro il guardrail.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Riposto e gli operatori del 118, che hanno tentato invano di rianimare l’uomo, ma purtroppo senza esito, mentre la moglie è stata trasportata all’ospedale di Taormina, ma non sarebbe in gravi condizioni. I rilievi per stabilire La dinamica dell’incidente autonomo, sono stati eseguiti dagli agenti della Polizia Stradale.