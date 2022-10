Muore a 14 anni stroncata da una “miocardite fulminante”, il medico: “era sana e senza altre patologie”

Una ragazzina di soli 14 anni è morta stroncata da una “miocardite fulminante”. Per il primario “Era perfettamente sana e senza altre patologie, l’elettrocardiogramma in ingresso era negativo”. La ragazza era vaccinata con tre dosi

Asia Benetti, una ragazzina di soli 14 anni originaria di Reggio, ma che da qualche anno si era trasferita con la famiglia in Puglia a Carovigno, in provincia di Brindisi, è morta stroncata da una “miocardite fulminante”. Secondo quanto accertato dal primario Fulvio Moramarco dell’ospedale ‘Perrino’ di Brindisi dov’è deceduta, la 14enne “Era perfettamente sana e senza altre patologie, l’elettrocardiogramma in ingresso era negativo. Ora dobbiamo cercare la causa della miocardite – aggiunge all’Ansa, il primario Moramarco, dopo l’esame autoptico interno effettuato – al fine di escludere che sia stato solo il Coronavirus”.

Asia sabato mattina era stata ricoverata nel reparto di pediatria in seguito a febbre alta e conati di vomito e al tampone di routine era risultata positiva, anche se era vaccinata con tre dosi. Poco dopo le sue condizioni si sono improvvisamente aggravate e nella notte fra sabato e domenica è stata trasferita d’urgenza prima in rianimazione e poi in terapia intensiva. Purtroppo lunedì il peggioramento: quasi tutti gli organi vitali risultavano compromessi, inclusi i polmoni ai quali il Covid ha acuito la disfunzione e il suo cuore ha cessato di battere.

Il primario ha precisato che “la bambina era stata sottoposta a questa vaccinazione a novembre dello scorso anno, quindi non c’entra il vaccino. Siamo in contatto con il centro d’igiene di Bari per la ricerca di altri agenti eziologici. Penso che l’esito delle indagini lo avremo entro due giorni”. Moramarco ha escluso l’ipotesi che possa esserci un collegamento con il vaccino, perché a suo avviso erano trascorsi 11 mesi dall’ultima somministrazione, ma la scienza medica asserisce che effetti avversi possono verificarsi anche a distanza di 3 o 4 anni. Saranno comunque altri esami a stabilire le reali cause del decesso.

La salma di Asia Benetti, è stata già restituita alla famiglia, la quale ha deciso di celebrare i funerali a Reggio. Il corpo è stato trasferito nella giornata di ieri al cimitero di Coviolo, dove stamattina si celebreranno i funerali con una cerimonia privata.