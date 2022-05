Muore a 20 anni per un malore improvviso mentre è al lavoro: inutili i soccorsi

Un ragazzo di 20 anni è morto a causa di un malore improvviso mentre faceva il cameriere in un locale: soccorso muore in ospedale dopo poche ore



La tragedia è accaduta intorno alle 3,25, della notte del 30 aprile, fra sabato e domenica. all’interno del noto locale la “Capannina” di Forte dei Marmi, in Versilia, dove Raoul Biagiotti, di appena 20 anni, originario di Capannori in provincia di Lucca, lavorava come cameriere: il ragazzo improvvisamente, mentre il locale era pieno di clienti si è accasciato a terra.

Immediatamente il giovane è stato soccorso e i sanitari del 118 arrivati sul posto, in un primo momento sono riusciti a rianimarlo e poi l’hanno trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Versilia per i primi accertamenti.

Le analisi successive hanno stabilito che il malore era stato causato da un arresto cardiaco, dovuto ad una aneurisma cerebrale. Il 20enne è stato quindi trasferito nel reparto di neurochirurgia dell’ospedale di Livorno per ulteriori approfondimenti, purtroppo dopo poche ore dal ricovero il 20enne è deceduto. Secondo i medici la causa del decesso sarebbe stata causata da una emorragia cerebrale. Il ragazzo stava bene, non aveva mai avuto problemi di salute, non beveva e non fumava.

Raoul Biagiotti quel lavoro l’aveva voluto per mantenersi e raggiungere una minima indipendenza economica dalla famiglia ed invece, a soli 20 anni, la sua vita di è finita a causa di un un malore improvviso. La madre ha scritto un messaggio su Facebook, commentando una fotografia del ragazzo: “Odiavi questa foto, mentre io la trovo meravigliosa. Nonostante il dolore della perdita ti assicuro che ripercorrerei tutto il viaggio assieme a te… è stato un vero onore e privilegio conoscerti. La tua mamma”.