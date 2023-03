Muore a 26 anni in casa per un malore improvviso: il corpo scoperto dalla compagna. Inutili i tentativi di rianimarlo

Ancora un decesso per un malore improvviso in un giovane di 26 anni sano, la sua compagna che ha trovato il corpo ha subito chiamato i soccorsi, ma i tentativi di rianimazione dei sanitari sono stati inutili

La tragedia è accaduta giovedì 23 marzo, in un’abitazione di Ilbono, in provincia di Nuoro. La vittima è Manuel Deiana di appena 26 anni, originario di Lanusei, che lavorava come stagionale in un’azienda del luogo. Secondo quanto ricostruito, il giovane mercoledì sera è andato a dormire come sempre, senza che ci fosse nessuna avviso. La mattina seguente la sua compagna che viveva con lui, ha fatto la tragica scoperta, il 26 enne era esanime sul letto.

Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi e sul posto sono arrivati gli uomini del 118, che hanno tentato di tutto per salvare il giovane, ma tutti i tentativi di rianimazione dei sanitari sono stati inutili. Come riporta l’Unione Sarda, era stato allertato anche l’elicottero dell’Areus che, però, non si è neppure sollevato in volo perché il medico intervenuto ha richiamato comunicando l’avvenuto decesso del giovane.