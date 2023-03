Muore a 46 anni colpito da malore improvviso: donati gli organi, con il suo fegato ha già salvato una vita

È morto a 46 anni colpito da un malore improvviso, ma ha voluto donare gli organi e con il suo fegato ha salvato una vita. Lascia i genitori e una sorella

La vittima dell’ennesimo malore improvviso è Gregory Cavalli, 46 anni di originario di Valstagna. Il dramma si è consumato nel pomeriggio di venerdì scorso, Cavalli si è fermato a chiacchierare con alcune amici poco distante da casa, a San Gaetano, in provincia di Udine, quando un malore improvviso gli ha fatto perdere i sensi, i presenti hanno chiamato il 118 che rapidamente sono intervenuti con un’ambulanza dell’ospedale San Bassiano ed hanno praticato diversi tentativi di rianimazione, ma il quadro clinico è apparso da subito disperato. L’uomo è stato quindi trasportato in ospedale e ricoverato nel reparto di rianimazione, dove i medici hanno tentato tutto il possibile per salvargli la vita. Purtroppo nella serata di mercoledì è stata dichiarata la morte cerebrale.

Il 46enne però ha compiuto un ultimo grande gesto, quello della donazione degli organi, lui che quando era poco più che trentenne aveva ricevuto un rene in dono, che lo aveva fatto tornare ad una vita normale. Ieri i medici hanno prelevato il fegato di Cavalli che è stato trasportato a Padova ed ha permesso ai medici di salvare una vita. Il funerale sarà celebrato domani, sabato 18 marzo, alle 15.30 nella chiesa valstagnese.

Cavalli era un grande appassionato di montagna e di caccia. Era un musicista amatoriale e un alpino appassionato del gruppo di Valstagna, tanto che si stava preparando per l’adunata di Udine. Faceva anche parte del Brintaal Celtic Folk, che ogni estate organizza il noto festival celtico a Cismon.