Muore a soli 44 anni stroncato da un malore il gelese Alessandro Di Stefano: lascia moglie e figli

Un malore improvviso mentre è a casa: è morto così, a soli 44 anni, il gelese Alessandro Di Stefano, che lascia moglie e i figli



La tragedia si è consumata nella giornata di sabato scorso nell’abitazione di Cuneo, dove Alessandro Di Stefano, originario di Gela (CL), che aveva solo 44 anni, risiedeva da tempo per ragioni di lavoro. L’uomo, che lavorava come tecnico specializzato in un’azienda del posto che si occupa di carburanti innovativi e sostenibili, si trovava nella sua abitazione, quando a causa da un malore improvviso è deceduto. Secondo quanto si apprende si sarebbe trattato di un infarto fulminante, che non gli ha lasciato scampo.

Di Stefano che si era anche diplomato all’Accademia artisti e aveva preso parte a diversi spettacoli, era noto anche per la sua passione teatrale. Da alcuni anni faceva parte dell’Accademia “Giovanni Toselli”. Lascia la moglie e tre figli. I funerali, si terranno nel pomeriggio di oggi a Cuneo.