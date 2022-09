Muore ad appena 18 anni durante alternanza scuola-lavoro in fabbrica: schiacciato da lastra di metallo

Terrificante tragedia che ha purtroppo coinvolto uno studente di appena 18 anni, impegnato in uno stage in un’azienda metallurgica

L’ennesimo incidente sul lavoro è avvenuto intorno alle 17 di ieri, venerdì 16, in un’azienda, la BC Service, specializzata nella lavorazione del metallo a Noventa di Piave, in provincia di Venezia. la vittima è Giuliano De Seta di appena 18 anni residente a Ceggia, che frequentava la classe quinta di un istituto tecnico a Portogruaro.

Secondo le prime informazioni, il giovane stava facendo esperienza con i macchinari per migliorare la pratica con gli strumenti di quello che sarebbe potuto diventare il suo lavoro, quando, per cause in corso di accertamento, è stato colpito da una lastra di metallo che lo avrebbe schiacciato.

I colleghi di lavoro si sono accorti di quando stava accadendo ed hanno provato a soccorrere il 18enne chiamando immediatamente gli uomini del Suem che al loro arrivo hanno tentato una disperata corsa in ospedale, dove i medici non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, i carabinieri della compagnia di San Donà di Piave, lo Spisal, servizio dell’Usl 4 specializzato e competente negli incidenti sul lavoro. Saranno le indagini a stabilire cosa sia successo e se tutte le norme sulla sicurezza sul lavoro sono state rispettate.