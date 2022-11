Muore folgorato da una scarica elettrica mentre usa il phon dopo la doccia: inutili i tentativi di rianimarlo

Tragico incidente casalingo: un giovane è morto folgorato da una scarica elettrica mentre si asciugava i capelli con il phon

E’ accaduto nella sera di lunedì 7 novembre nel quartiere Japigia di Bari. La vittima è il 31ennne, Leonardo Schingaro. Secondo quanto ricostruito, il giovane era appena tornato a casa dopo avere disputato una partita di calcetto e, prima si è fatto una doccia, poi ha preso il phon per asciugarsi i capelli, ma qualcosa non è andata per il verso giusto ed è stato raggiunto da una scarica elettrica. Il 31enne è stato soccorso dai parenti che erano in casa, che hanno chiamato il 118, ma ogni tentativo da parte dei sanitari di rianimarlo è risultato inutile ed è morto folgorato. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri, che hanno avviato indagini per ricostruire le cause dell’incidente.