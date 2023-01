Muore improvvisamente a 24 anni Christian Scherpe, cronista di DAZN e calciatore dell’FC Adler Meindorf

“Un dolore immenso, per una perdita improvvisa che colpisce la famiglia di DAZN. Christian Scherpe, giovane telecronista tedesco, è scomparso all’improvviso: aveva appena 24 anni. Era una delle voci di DAZN Germania, da fine dicembre aveva raccontato la Liga spagnola”

Questo il comunicato di DAZN sul suo sito web a cui si aggiunge: “Siamo scioccati e profondamente rattristati dalla morte del nostro meraviglioso collega e commentatore Christian Scherpe – il ricordo di DAZN -, i nostri pensieri sono con i suoi parenti. Riposa in pace, caro Christian”. Con questo comunicato DAZN ha confermato la notizia che circolava da qualche ora ma a cui nessuno voleva credere. Christian Scherpe, giovane giocatore e giovane voce del calcio in Germania, si è spento a soli 24 anni.

Struggente anche il comunicato del suo club, l’FC Adler Meindorf di Sankt Augustin nel Nord Reno-Westfalia, che in una nota su Instagram accompagnata dalla sua foto ha scritto: “Piangiamo Christian Scherpe Con grande sgomento e senza parole abbiamo appreso della morte del nostro giocatore Christian Scherpe all’età di soli 24 anni. Christian è entrato a far parte dell’FC Adler all’età di quattro anni, ha fatto progressi in tutte le squadre giovanili ed è stato un membro importante delle nostre squadre senior negli ultimi anni. Christian, onoreremo sempre la tua memoria. I nostri pensieri sono con la famiglia e gli amici in questo momento difficile, ai quali estendiamo la nostra più profonda solidarietà. Riposa in pace”.