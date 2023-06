Muore nel sonno colto da un malore improvviso, 33enne trovato nel letto dal padre: inutili i soccorsi

A trovare il figlio riverso nel letto è stato il padre che ha chiamato i soccorsi, ma per il 33enne non c’era più nulla da fare

Il decesso è avvenuto nella serata di ieri, lunedì 26 giugno, a Cautano, in provincia di Benevento. La vittima dell’ennesimo malore improvviso è Davide Caporaso un 33enne, trovato morto nel letto di casa, probabilmente stroncato da un malore che non gli ha lasciato scampo. Secondo le prime informazioni, Davide aveva trascorso una giornata serena in compagnia della propria famiglia, giocando col nipotino poi è andato a dormire. A scoprire il corpo privo di vita è stato il padre che trovandolo riverso sul letto, ha chiamato immediatamente i soccorsi. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con un’ambulanza e un’automedica, ma purtroppo nonostante un lunghissimo massaggio cardiaco, non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane.

Sotto shock la comunità sannita per la morte improvvisa del 33enne, che non soffriva di nessuna malattia nota, e non aveva mai avuto nessuna avvisaglia che potesse far presagire una tragedia che ha sconvolto l’intera comunità della Valle Vitulanese. Davide Caporaso, da amici e coetanei era chiamato ‘Davidone’, per la sua imponente statura, era una persone ben voluta da tutti. I funerali si terranno oggi mercoledì 28 giugno alle 9.30, nella chiesa di Santa Maria delle Grazie.