Musk al Pentagono: “Pagate voi i satelliti Starlink per Ucraina, per noi è costo irragionevole”

Come era nell’aria, il miliardario Elon Musk, patron di SpaceX, ha dichiarato che non può continuare a pagare per il funzionamento del sistema di comunicazione satellitare Starlink in Ucraina, chiedendo al Pentagono Usa di farsene carico, per una spesa che ammonterebbe a decine di milioni di dollari al mese. Il magnate ha fornito la copertura dei satelliti dall’inizio del conflitto, offrendo a Kiev un fondamentale strumento di comunicazione.

“SpaceX non chiede di recuperare quanto già speso, ma non può nemmeno finanziare il sistema esistente a tempo indeterminato e inviare diverse migliaia di terminali in più che hanno un utilizzo dei dati fino a 100 volte maggiore rispetto alle famiglie tipiche. Questo è irragionevole”, ha detto Musk sulla sua pagina Twitter.

Musk, secondo la Cnn, ha inviato una comunicazione al Pentagono a settembre ipotizzando spese ingenti: il mantenimento della rete fino alla fine dell’anno potrebbe costare fino a 120 milioni di dollari e l’investimento per i prossimi 12 mesi potrebbe arrivare a 400 milioni