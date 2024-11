Musk attacca i giudici italiani sul caso migranti: “Devono andarsene”

Il Ceo di Tesla e di X ha commentato sotto un post di un utente sul suo social la decisione del Tribunale di Roma sui migranti: “questi giudici devono andarsene”

“These judges need to go”, tradotto “Questi giudici devono andarsene” ha scritto Elon Musk, su X, commentando un post di un utente che riporta la notizia della sospensione della convalida del trattenimento per sette migranti decisa dalla sezione immigrazione del Tribunale di Roma che si è anche rimesso alla Corte Ue.

La nuova sospensione ha acuito il rapporto tra politica e magistratura e il presidente del Senato Ignazio La Russa, a margine di un evento al Palazzo di Giustizia di Milano, rispondendo a una domanda dei cronisti sul nuovo stop dei giudici al trattenimento di migranti in Albania ha detto: “Quello del rimpatrio dei migranti dall’Albania in Italia, credo che sia un tema oggi molto controverso e credo che alla fine una parola decisiva debba arrivare, c’è stato un ricorso alla Corte europea e può darsi che sia quella la sede giusta per definire quello che secondo me è un problema che sarebbe stato meglio non fosse sorto, ma visto che è sorto in qualche modo dobbiamo definirlo”.

La Russa ha anche aggiunto che verso mezzanotte e mezza di ieri notte, nel porto di Brindisi è arrivata la nave Visalli con a bordo i sette migranti che da venerdì scorso si trovavano nel centro di Gjdaer in Albania.