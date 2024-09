Musk esprime la sua solidarietà a Salvini e attacca Pm di Palermo: “pazzo, dovrebbe andare lui in galera”

“Quel pazzo pubblico ministero dovrebbe essere lui quello che va in prigione per 6 anni, questo è pazzesco”

Lo ha scritto su X Elon Musk commentando la richiesta del Pm di Palermo che nella requisitoria finale ha chiesto sei anni di reclusione per il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio per avere impedito, cinque anni fa, lo sbarco dalla Open Arms di 147 migranti a Lampedusa.

Musk ha attaccato anche le Ong e i loro finanziatori: “Dovrebbero essere citati in giudizio”poi, in un secondo messaggio, allo scopo di informarsi maggiormente sugli attori di questo processo, ha aggiunto: “Come si chiama questa Ong che faceva contrabbando di clandestini in Italia? Chi li sovvenziona? I finanziatori di questa attività illegale dovrebbero essere citati in giudizio”.

A uno dei tanti utenti che ha commentato la vicenda, sottolineando che “è assurdo che un Paese cerchi di imprigionare qualcuno perché ha tentato di salvarlo”, Musk ha risposto: “Sì”. E ha risposto anche con un convinto “assolutamente” a un altro utente che, invece, ha scritto che “gli attivisti della giustizia stanno distruggendo l’occidente dall’interno”. A Elon Musk ha risposto direttamente Matteo Salvini, che tramite X ha scritto al Ceo del social ringraziandolo calorosamente per il supporto: “Non mi arrenderò. Denunciare il business delle Ong e difendere i confini non è un reato ma un dovere”.

Il Ceo di X da tempo ha assunto posizioni nette in materia di immigrazione, allineandosi negli Stati Uniti alla linea di Donald Trump e stigmatizzando l’approccio dell’amministrazione di Joe Biden nella gestione del confine meridionale con il Messico.