Musk: “Mio figlio transgender ucciso dal virus woke” e promette di distruggere il virus della mentalità woke

Il CEO di Tesla, Elon Musk, ha puntato il dito contro la manipolazione e gli inganni dietro alla transizione di genere dei minorenni: “È davvero mutilazione e sterilizzazione di bambini. La cultura woke ha ucciso mio figlio”

In un’intervista con lo psicologo e commentatore Dr. Jordan Peterson, il proprietario di X ha definito la chirurgia di cambio di genere “mutilazione e sterilizzazione infantile” ed ha parlato del figlio Xavier, che ha cambiato sesso diventando Vivian JennaWilson, perché a suo avviso durante la pandemia è stato sottoposto alle procedure del “virus della mentalità woke”. Musk ha affermato che il figlio transgender è stata “ucciso” dal “virus della mentalità woke” dopo essere stato indotto con l’inganno ad accettare procedure di cura che affermassero il genere.

“Di fatto sono stato indotto con l’inganno a firmare i documenti per uno dei miei figli più grandi”, ha detto Musk a Peterson in un’intervista al Daily Wire, riferendosi a suo figlio Xavier, che ha cambiato sesso diventando Vivian Jenna. “Questo è successo prima che potessi capire cosa stava succedendo, e avevamo il COVID in corso, quindi c’era molta confusione e mi è stato detto che mio figlio si sarebbe potuto suicidare”.

Il fondatore di SpaceX ha affermato che il processo viene praticato su bambini “che sono molto al di sotto dell’età del consenso” e ha affermato di essere d’accordo con la posizione di Peterson secondo cui chiunque promuova la pratica dovrebbe andare in prigione.

Musk è sicuro che vi sono adulti che “manipolano i bambini” che attraversano una crisi di identità “facendogli credere di appartenere al genere sbagliato”: “È malvagio, si tratta di bambini che sono molto al di sotto dell’età del consenso. È davvero mutilazione e sterilizzazione di bambini”. Il 53enne ha affermato di “essere stato indotto a farlo”, ha detto Musk. “In sostanza, ho perso mio figlio. Lo chiamano “deadnaming” e il motivo per cui lo chiamano così è perché tuo figlio è morto.” Musk ha aggiunto dopo questa esperienza: “ho giurato di distruggere il virus della mentalità woke e stiamo facendo dei progressi”.

Poi ha raccontato il percorso del figlio Xavier, uno dei sei figli nati dal matrimonio con l’ex moglie Justine Wilson. Il giovane nel 2022 presentò una richiesta a un tribunale della California per cambiare il suo nome e il suo sesso, ma secondo Musk non sono mancati gli inganni: “Mi è stato detto che Xavier avrebbe potuto suicidarsi”.

A Xavier, è stato legalmente concesso il suo nome e il cambio di genere all’età di 18 anni presso il tribunale di Santa Monica in California il 22 giugno 2022. Ha detto che il cambio di nome era dovuto all’identità di genere e ad un’apparente antipatia per Musk, secondo una petizione depositata il 18 aprile 2022 presso la Corte Superiore della contea di Los Angeles. “Non vivo più né desidero essere imparentato con il mio padre biologico in alcun modo, forma o forma”, ha scritto Xavier, nella petizione.