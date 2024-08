Musk regala un cybertruck a Kadyrov: “lo useremo in guerra” – Video

“Elon, grazie! Vieni a Grozny, ti accoglierò come l’ospite più gradito. Non credo che il ministero degli Esteri russo si opporrebbe ad un simile viaggio. Ovviamente aspettiamo le tue novità che contribuiranno al completamento dell’operazione militare speciale”

Lo dice il leader ceceno Ramzan Kadyrov in un video diffuso su Telegram per ringraziare Elon Musk per il regalo ricevuto, aggiungendo: “Non è un caso se chiamano” il veicolo “cyberbestia. Sono sicuro che darà grossi vantaggi alle nostre truppe”.

Il patron di X e Tesla, ha regalato un cybertruck, un super pick up, ultima creatura della Tesla a Kadyrov che promette di usarlo nella guerra in corso tra la Russia e l’Ucraina. Il leader Ceceno pubblica sui suoi canali il video che documenta il collaudo del veicolo donato da Musk. La versione mostrata da Kadyrov è dotata di mitragliatrice e sembra destinata ad un uso militare.

Il regalo fatto a Kadyrov, che ringrazia e invita a Musk, per molti conferma la posizione del magnate sul conflitto in Ucraina. Musk è stato sempre apertamente contrario sull’invio di aiuti militari dagli Usa a Kiev giudicando inutile il sostegno americano: “I soldi non aiutano l’Ucraina. Prolungare la guerra non aiuta l’Ucraina”, ha detto a febbraio.

Il punto più discusso si è verificato a settembre dell’anno scorso, quando Musk non ha fornito la copertura con la rete satellitare Starlink all’attacco che Kiev voleva sferrare contro la flotta russa nel Mar Nero, in quell’occasione il patron di X si è difeso dalle accuse ucraine dicendo che “I termini di servizio proibiscono chiaramente l’uso di Starlink per operazioni militari offensive, dato che siamo un sistema civile. Loro chiedevano qualcosa che era espressamente vietato”.