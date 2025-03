Musk: “Senza Starlink l’ucraina crollerebbe” e attacca ministro Esteri polacco, “zitto ometto”. Poi chiarisce: “non spegnerò i terminali”

“Stai zitto, ometto. Paghi una piccola parte del costo. E non c’è niente che possa sostituire Starlink”



È quanto ha risposto Elon Musk su X al ministro degli Esteri polacco Radoslaw Sikorski, che in post ha scritto: “Il servizio di Starlink per l’Ucraina, circa 50 milioni di dollari ogni anno, è pagato dal ministero polacco per la Digitalizzazione. A parte l’etica di minacciare la vittima di un’aggressione, se SpaceX si dimostrerà un fornitore inaffidabile saremo costretti a cercare altri fornitori”, aveva scritto Sikorski, aggiungendo che “Se SpaceX si dimostrasse un fornitore inaffidabile, dovremmo cercare altrove”.

Musk ha replicato con durezza: “Stai zitto, piccolo uomo. Pagate una frazione minuscola del costo. E non c’è sostituto per Starlink”, la risposta al vetriolo. Il Ceo di Tesla è poi tornato a chiedere che si arrivi subito alla pace in Ucraina, ammonendo che senza il suo sistema satellitare la difesa di Kiev crollerebbe immediatamente. “Ho letteralmente sfidato Putin a un combattimento corpo a corpo per l’Ucraina”, ha scritto su X. “Il mio sistema Starlink è la spina dorsale dell’esercito ucraino. Tutta la loro prima linea crollerebbe se lo spegnessi”.

Musk ha anche espresso il suo disgusto per “anni di massacri in una situazione di stallo che l’Ucraina perderà inevitabilmente”. Ha aggiunto: “Chiunque abbia veramente a cuore la questione, rifletta veramente e capisca veramente, vuole che il tritacarne si fermi. Pace adesso”. Infine arriva la rassicurazione: “Starlink non spegnerà mai i suoi terminali in Ucraina”. ha chiarito Musk su X. “Per essere estremamente chiari, non importa quanto io non sia d’accordo con la politica ucraina, Starlink non spegnerà mai i suoi terminali. Senza Starlink, le linee ucraine collasserebbero, poiché i russi possono bloccare tutte le altre comunicazioni! Non faremmo mai una cosa del genere, né la useremmo come merce di scambio”.

Sempre sul suo social X, il miliardario ha proposto per fare finire la guerra “sanzioni ai primi 10 oligarchi ucraini, in particolare a quelli che possiedono ville a Monaco”. Secondo Musk se si imponessero misure restrittive “tutto questo finirebbe immediatamente. Questa è la chiave del rompicapo”.