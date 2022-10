Musk si prende Twitter. Trump: “Molto contento che ora piattaforma sia in mani sane”

“Sono molto contento che Twitter sia ora in ‘mani sane’ e non sia più guidata da lunatici e maniaci della sinistra radicale. Twitter deve ora lavorare sodo per liberarsi dei bot e degli account falsi.

Sarà più piccola ma sarà migliore. A me piace Truth”. Lo ha detto Donald Trump sul suo social Truth commentando l’acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk.

Come noto, l’ex presidente USA è stato bannato da Twitter e non è chiaro se con la nuova proprietà potrà tornare a far sentire la propria voce sul social, come tutti gli altri leader politici americani.