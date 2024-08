Musk su arresto Pavel: Presto gli europei verranno arrestati per i loro “Mi piace” sui social media

Elon Musk attacca l’Europa per la sua idea di “democrazia” dicendo sarcasticamente che presto gli europei verranno arrestati per i loro “Mi piace” sui social media

Il commento di Musk è arrivato dopo la notizia dell’arresto in Francia del co-fondatore di Telegram, Pavel Durov, accusato dalla magistratura transalpina di non avere censurato post che a loro vedere andavano contro le leggi.

Il magnate statunitense che proprio sulla libertà di espressione sui social ha avuto un acceso scontro con le autorità europee, che lo accusavano di non eliminare quei contenuti non “graditi” a Bruxelles, è convinto che le persone in Europa saranno presto arrestate per aver apprezzato un post scherzoso sui social media. “POV: È il 2030 in Europa e vieni giustiziato per aver apprezzato un meme”, ha scritto sulla sua pagina X, commentando la detenzione del co-fondatore di Telegram Pavel Durov in Francia.

Per la cronaca, il 39enne franco-russo Pavel Durov, ieri mattina è stato arrestato all’aeroporto francese di Le Bourget dopo essere arrivato dall’Azerbaigian. Durov è accusato di vari crimini, “compresi quelli legati al terrorismo, al traffico di droga, alla frode, al riciclaggio di denaro e alla pornografia infantile”, non commessi da lui, ma secondo l’accusa da utenti del social tramite i post pubblicati.