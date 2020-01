Mussomeli (CL). 27Enne uccide la compagna e la figlia di lei poi si suicida con la stessa pistola

Ancora un gravissimo fatto di sangue consumato tra le mura domestiche: un uomo ha ucciso a colpi di pistola la compagna e la figlia di lei, poi si è suicidato

È accaduto in un’abitazione in via Santa Maria Annunziata, nel centro storico di Mussomeli, in provincia di Caltanisetta. Un uomo di 27 anni, Michele Noto, avrebbe ucciso la compagna di 48 anni Rosalia Mifsud e la figlia di lei Monica Diliberto di 27 anni, sparandole con una pistola, poi con la stessa arma si è tolto la vita.

A scatenare la follia omicida del 27enne sarebbe stata la gelosia, che non si sarebbe rassegnato alla fine della relazione. Secondo quanto al momento ricostruito, l’uomo intorno mezzanotte di ieri, avrebbe sfondato la porta dell’abitazione delle due donne e avrebbe prima aperto il fuoco contro la 48enne e poi verso la figlia di lei. Infine avrebbe completato il disegno criminoso, sparandosi con la stessa pistola.

A scoprire i corpi senza vita dei tre sarebbe l’altro figlio della donna, che ha lanciato l’allarme e sul posto sono arrivati i carabinieri e il personale del 118, che non hanno potuto fare nulla per i tre, trovati già morti. I militari dell’Arma hanno avviato le indagini per ricostruire la tragica vicenda.