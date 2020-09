Musumeci: “Non siamo soddisfatti, governo promette (a parole) di svuotare l’hotspot di Lampedusa, vedremo”

Incontro con governo Conte su hotspot

Abbiamo detto che tutti gli #hotspot vanno svuotati per essere adeguati alle norme anti-Covid. Da parte del governo c'è la volontà di svuotare quello di #Lampedusa, hanno accreditato questo intervento addirittura ai prossimi giorni.Noi non arretriamo di un solo millimetro, abbiamo aperto una breccia in un muro che sembrava di cemento armato.#Sicilia #Italia #governoMusumeci #migranti Palazzo Chigi – Presidenza del Consiglio dei Ministri Regione Siciliana

