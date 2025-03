Myanmar, terremoto di magnitudo 7.7: 144 morti e 732 feriti ma si teme che i morti possano essere migliaia – Video

Il bilancio ufficiale ma molto provvisorio è di oltre 144 morti e 732 feriti in Myanmar. Le autorità hanno dichiarato lo stato d’emergenza in 6 regioni. A Bangkok è crollato un grattacielo in costruzione e ci sono almeno 8 morti. Il sisma è stato avvertito anche in Cina e in Thailandia

L’epicentro del sisma è stato localizzato a 16 km a nord-ovest di Sagaing ad una profondità di 10 chilometri, alle 14.20 ora locale, le 7.20 in Italia. Una seconda scossa di magnitudo 6.4 si è poi registrata 12 minuti dopo la prima con epicentro a 18 chilometri a sud di Sagaing. Lo ha reso noto l’Usgs, l’istituto geologico americano.

Il primo bilancio della Giunta è di 144 morti e 732 feriti, ma le vittime del fortissimo terremoto di magnitudo 7.7 che ha colpito oggi, 28 marzo, il sud est asiatico, con epicentro nella parte centrale del Myanmar, potrebbero essere “migliaia”. Drammatiche le scene registrate a Bangkok dove un grattacielo in costruzione è crollato. Secondo quanto spiegato in precedenza da un membro di una squadra di soccorso di stanza a Mandalay alla Bbc, “i danni sono enormi” e “anche il numero di morti è piuttosto alto. Il numero esatto delle vittime non è ancora noto, ma è almeno nell’ordine delle centinaia”, le parole del soccorritore.

Gli aeroporti di Mandalay e Naypyidaw, capitale del Myanmar, sono stati gravemente danneggiati dal sisma, di conseguenza è stata disposta la chiusura degli scali con il conseguente stop ai voli, riferisce il sito di notizie Myanmar Now. La giunta al potere in Myanmar ha dichiarato lo stato d’emergenza in sei regioni, rivolgendo un appello alla comunità internazionale affinché invii aiuti umanitari per la popolazione colpita. Lo stato d’emergenza, secondo quanto precisato in una nota, riguarda le regioni di Sagaing, Mandalay, Magway, il nordest di Shan, Naypyidaw e Bago. Come riporta l’Afp, il capo della giunta militare birmana Min Aung Hlaing è arrivato all’ospedale di Naypyidaw dove sono stati ricoverati i feriti.

L’Oms ha attivato il sistema emergenze, “rischi gravi per la salute”, mentre la Croce Rossa ha che avviato una raccolta fondi ha detto che “Preoccupano le dighe in Myanmar”. Edifici e infrastrutture pubbliche sono stati danneggiati in Myanmar con preoccupazioni per lo stato delle dighe su larga scala, ha affermato la Croce Rossa, come riportano i media internazionali. “Le infrastrutture pubbliche sono state danneggiate, tra cui strade, ponti ed edifici pubblici. Attualmente abbiamo preoccupazioni per le dighe su larga scala”, ha detto Marie Manrique, coordinatrice del programma per la Federazione Internazionale della Croce Rossa ai giornalisti a Ginevra ,tramite collegamento video da Yangon.

La Caritas Myanmar fa sapere che tutti gli operatori e le operatrici di Kmss, "sono al sicuro, ma alcune delle case dove vivono, nella diocesi di Mandalay, sono crollate. Le telecomunicazioni sono limitate. Il direttore della diocesi di Mandalay ha riferito che molte persone nella città sono ancora disperse. Si temono migliaia di vittime, È impossibile contattare i propri familiari a causa dell'interruzione delle comunicazioni". Lo riferisce Caritas aggiungendo che gli uffici nazionali di Kmss hanno attivato l'apposito team per la valutazione rapida dei bisogni.