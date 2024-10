Napoli. Blocca la strada e scende per rapinare una donna sull’auto che la segue tentando di trascinarla fuori – Video

Il video, che è stato diffuso sui social dal deputato dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, mostra una tentata rapina sulla strada statale 268, all’altezza dell’uscita di San Giuseppe Vesuviano, a Napoli

Sembra la scena di un film: un’auto si ferma in mezzo alla carreggiata e la blocca le auto che seguono, poi una persona con il volto coperto scende e apre la portiera della vettura che è dietro guidata da una donna e cerca di farla scendere, strattonandola con forza. La donna però reagisce e grazie anche ala fatto che è trattenuta dalla cintura di sicurezza resiste al ladro, che forse anche perché si accorge che un’altra auto sta riprendendo la scena e suona il clacson per attirare l’attenzione, molla la vittima, risale in macchina e fugge via.Secondo la testimonianza dell’automobilista che filmato la scena i ladri erano in due.