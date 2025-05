Napoli campione d’Italia: è la quarta volta nella sua storia. La città è in festa… e durerà giorni

Il Napoli batte 2-0 il Cagliari con i gol di McTominay e Lukaku ed è campione d’Italia per la quarta volta nella sua storia. Al “Maradona” esplode la festa

Con la vittoria nella 38esima e ultima giornata del campionato di serie A , la squadra di Antonio Conte mantiene un punto in più sull’Inter e conquista il quarto scudetto della sua storia. Al fischio finale il cielo di Napoli si è illuminato di giochi pirotecnici con i colori dei fuochi d’artificio e il frastuono dei botti che si ono mescolati all’odore acre dei fumogeni. Per le strade è iniziato il carosello degli scooter in corteo, mentre nei bar, nelle ricevitorie del lotto, nelle sale gioco, la gente davanti alle grandi televisioni ha iniziato a ballare, dando il via aduna festa che durerà giorni.

Per scaramanzia il tricolore con al centro il numero 4 era già stato esposto prima dell’inizio della partita, a Forcella, a Chiaia, come in altre parti della citta. Nel quartiere di Forcella l’atmosfera è quella del Capodanno e ai botti che accompagnano lo scoccare della mezzanotte si sono uniti i cori per la squadra di Antonio Conte.

Anche in piazza del Plebiscito al fischio finale è esplosa la grande festa per il Napoli campione d’Italia. Fuochi dartificio, botti, trombette e tanta esultanza con un unico coro: “Siamo noi, siamo noi, i campioni dell’Italia siamo noi”. L’onda di energia e’ cresciuta dopo il primo gol come un’invasione di campo a distanza, guardando i giocatori in campo al Maradona, fino all’ultimo fischio dell’arbitro. Italiani e stranieri, napoletani e non, ballano, saltano e urlano “Campioni!”

A Napoli è iniziata una festa che durerà per giorni che ha coinvolto anche i turisti, che si sono uniti agli abbracci e alle manifestazioni di gioia dei napoletani. A Jim e Catherine, americani in vacanza che hanno guardato la partita in piazza Calenda, all’ingresso di Forcella, viene data una sciarpa che accettano di indossare.

