Napoli, crolla ballatoio della Vela Celeste di Scampia: 2 morti e 13 feriti. Ipotesi cedimento strutturale

E’ salito a due morti e 13 feriti il bilancio del crollo per il cedimento di un ballatoio al terzo piano dell’edificio ha coinvolto i due livelli inferiori

Il crollo avvenuto intorno alle 23 di ieri sera alla Vela Celeste di Scampia a Napoli, dove è ceduto li ballatoi del terzo piano, che ha coinvolto nella caduta anche i ballatoi del secondo e del primo piano. Le vittime sono un uomo di 29 anni, deceduto sul colpo, e una donna di 35, morta al momento dell’arrivo in ospedale, oltre a 13 feriti tra cui 7 bambini che hanno tra i 2 e gli 8 anni. Circa 800 le persone sgomberate dall’edificio.

Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha attivato il centro coordinamento soccorsi insieme al sindaco Gaetano Manfredi, sul posto, insieme alla Protezione Civile e ai vigili del fuoco, che dopo aver scavato tra le macerie, hanno completato l’evacuazione dei piani alti mentre sono in corso le verifiche di stabilità nella parte coinvolta dell’edificio.

La Procura di Napoli ha aperto un’inchiesta e le indagini sono condotte dalla Polizia di Stato. che non esclude alcuna ipotesi, anche se la più accreditata è quella di un cedimento strutturale ma per avere la certezza occorrerà portare a termine le verifiche da parte dei vigili del fuoco.

Tanta gente si è riversata in strada tra il timore di nuovi crolli e l’apprensione per le persone rimaste coinvolte. Numerosi i mezzi di soccorso fatti confluire sul posto con diverse ambulanze che hanno trasferito i feriti in ospedale.