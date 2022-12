Naro (AG). Crolla il tetto di un magazzino, 39enne colpito alla testa: muore prima dell’arrivo in ospedale

Un incidente domestico si è verificato nella mattinata di oggi, un uomo di 39 anni è deceduto sotto il crollo del soffitto del suo magazzino

È accaduto questa mattina in via Gran Priorato a Naro, in provincia di Agrigento. La vittima è Michele Di Gerlando, trentanovenne, padre di due bambini. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri che indagano sull’incidente, l’uomo stava eseguendo dei lavori in un magazzino di sua proprietà, ubicato sotto il suo laboratorio di vetraio, quando improvvisamente, una trave del solaio ha ceduto e gli è caduta addosso con parte del soffitto.

Sul posto oltre agli uomini del 118, sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì che hanno estratto il trentanovenne dalle macerie, – pare fosse ancora cosciente – che è stato trasferito d’urgenza in ambulanza all’ospedale di Canicattì. Purtroppo l’uomo è deceduto prima dell’arrivo al nosocomio, dove i medici avevano già allertato la centrale operativa del 118 di Caltanissetta, per inviare l’elisoccorso. Le indagini per stabilire le cause del crollo sono condotte dai carabinieri della locale stazione coordinati dal comando compagnia di Licata.

Il sindaco della città, Maria Grazia Brandara, si è recata al nosocomio di Canicattì e in segno di lutto ha deciso di annullare gli eventi natalizi in programma per oggi: “Siamo rimasti attoniti dopo questa tragica notizia. Personalmente e a nome di tutta la giunta comunale e della città che rappresento le più sincere condoglianze alla famiglia. Tutti gli eventi organizzati dal comune in programma per oggi sono stati annullati”.