Nations League. L’Italia a Budapest batte Israele 2-1 con i gol di Frattesi e Kean 

Nella seconda giornata di Nations League nel Gruppo A2, gli Azzurri di Luciano Spalletti, con un gol per tempo battono Israele e sono a punteggio pieno nella competizione

Dopo la vittoria per 3-1 in casa della Francia, gli azzurri hanno giocato un altro incontro convincente che da fiducia per il futuro. A sbloccare il match ci ha pensato il solito Frattesi col petto al 38′ sfruttando un assist preciso e potente di Dimarco. Lo stesso centrocampista poi nella ripresa ha recuperato un pallone offensivo al 62′ che ha dato il via all’azione del raddoppio di Kean. Al 90′ la rete israeliana di Abu Fani.

La partita

Azzurri imprecisi e poco pericolosi per la prima mezzora con Israele che Solomon all’11’ e al 30’ impegna Donnarumma. Poi al 38’ Frattesi di petto porta in vantaggio l’Italia su cross di Dimarco e la partita cambia.

Nella ripresa l’Italia soffre l’iniziativa degli avversari ma al 62′ Kean firma il raddoppio azzurro. Frattesi recupera un gran pallone sulla trequarti, servendo Raspadori: Gerafi respinge, ma nulla può sul successivo destro dell’attaccante della Fiorentina. Rete annullata a Tonali per fuorigioco millimetrico al 74’. Accorcia le distanze Israele al 90’ con Abu Fani. Dopo 4′ di recupero arriva il fischio finale dell’arbitro.