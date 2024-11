Nations League. L’Italia batte il Belgio con gol di Tonali e  passano ai quarti. Domenica c’è la Francia

Un gol di Tonali all’11’ basta alla squadra di Spalletti per qualificarsi matematicamente ai quarti della Nations League. Domenica sera gli azzurri affronteranno la Francia a San Siro per il primo posto

L’Italia si impone per 1-0 in casa del Belgio, in una gara valida per la Nations League, con un gol di Tonali all’11’ e si qualifica matematicamente per i quarti di finale del torneo. Domenica sera gli azzurri affronteranno la Francia a San Siro con in palio il primato nel girone. L’Italia ha conquistato 13 punti, frutto di 4 vittorie e un pareggio e mantengono il vantaggio sulla Francia.

Il gol di Tonali all’11’ è frutto di una triangolazione tra Barella e Di Lorenzo, palla in mezzo in area piccola, arriva Tonali che la spinge in rete. Dopo la rete gli azzurri prendono maggiormente il controllo del campo. Il Belgio ha cercato con forza e a volte cattiveria di pareggiare, la difesa azzurra ha tenuto.

Italia avanza ai quarti di finale di Nations League, ed è ad un passo dal passare come prima del proprio girone, grazie anche al risultato di Parigi dove c’è stato un pareggio a reti inviolate tra Francia e Israele. In virtù di questo risultato Italia è matematicamente qualificata ai quarti. Basta un pareggio con i transalpini agli azzurri di passare come testa di serie. Arrivare primi o secondi nel girone garantirebbe il ruolo di testa di serie e chiudere davanti a tutti metterebbe in condizione gli Azzurri di avere ai quarti un avversario meno complicato.