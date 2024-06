Nato nomina ufficialmente Mark Rutte Segretario generale: “Un onore guidare l’Alleanza”. Cremlino: “Non cambia nulla”

I 32 Stati membri della Nato hanno nominato il primo ministro dei Paesi Bassi, Mark Rutte Segretario Generale, che assumerà l’incarico il 1° ottobre, sostituendo il norvegese Jens Stoltenberg rimasto in carica dieci anni. Per Mosca “Non cambia nulla”

Mark Rutte 57 anni nel giorno della sua designazione alla guida dell’Allenza atlantica scrive su X : “È un grande onore essere nominato Segretario Generale della Nato. L’Alleanza è e rimarrà la pietra angolare della nostra sicurezza collettiva. Guidare questa organizzazione è una responsabilità che non prendo alla leggera. Sono grato a tutti gli alleati per aver riposto la loro fiducia in me. Sono ansioso di assumere l’incarico con grande vigore in ottobre, come successore di Jens Stoltenberg, che ha fornito alla Nato una leadership eccezionale negli ultimi 10 anni e per il quale ho sempre nutrito grande ammirazione”.

Sempre su X il segretario uscente Jens Stoltenberg, scrive: “Accolgo con grande favore la scelta degli alleati Nato di Mark Rutte come mio successore. Mark è un vero atlantista, un leader forte e un costruttore di consenso. Gli auguro di avere successo mentre continuiamo a rafforzare la Nato. So di lasciarla in buone mani”.

Anche il ministro della Difesa italiano, Guido Crosetto si è congratulato su X: “Lavoriamo insieme per costruire percorsi di pace, attuali scenari richiedono comunità di intenti e condivisione di vedute. Italia continuerà a impegnarsi con determinazione per affrontare complessa situazione internazionale”.

Per il presidente ucraino Volodymyr Zelensky Rutte è: “un leader forte e rispettoso dei principi” che “ha dimostrato la sua risolutezza e visione in molte occasioni negli ultimi anni”. Il leader ucraino ringrazia anche l’uscente Jens Stoltenberg “per il suo notevole contributo al rafforzamento della Nato nei dieci anni del suo mandato nonchè per il suo incrollabile sostegno alla lotta per la libertà” di Kiev.

Il commento del Cremlino, arriva dal portavoce Dmitry Peskov, secondo il quale la nomina “difficilmente può cambiare qualcosa nella linea generale” dell’alleanza “e dei suoi Stati membri”. Aggiunge Peskov: “Sia come Stati membri indipendenti sotto la guida diretta degli Stati Uniti sia insieme come alleanza stanno lavorando per infliggere una sconfitta strategica alla Russia” e “in questo momento” la Nato “è ostile” a Mosca.