Nato: “Putin sta fallendo, aspettiamoci nuovi attacchi”, Prof Orsini: “Stop slogan, Russia attacca per vincere”

Il Prof Orsini mette ancora una volta in discussione la “narrazione ufficiale” dei grandi media che parlando di “fallimento di Putin” vogliono manipolare l’informazione, ma sono poi costretti ad ammettere il potere bellico russo che sta devastando l’Ucraina

In duro post sui social il Prof. Alessandro Orsini, dopo aver definito l’Unione Europea “un’organizzazione politicamente fallita che promuove politiche di morte in Ucraina” attacca i mass media che diffondono acriticamente le veline della Nato secondo cui: “Putin sta fallendo, aspettiamoci nuovi attacchi”.

“Strana teoria quella della Nato. Se uno Stato invasore sta vincendo la guerra, allora non attacca e se ne sta con le mani in mano. E allora come fa a vincere la guerra? Soprattutto, che diavolo di invasione è un’invasione in cui l’invasore non lancia attacchi per fiaccare le difese del nemico?” si chiede Orsini.

“L’applicazione della logica dell’indagine scientifico-sociale mostra che il discorso dei propagandisti della Nato è fallace. Non sarà mica che i principali media italiani rilanciano queste teorie assurde per manipolare l’opinione pubblica? Il progetto illuministico impone di trascinare tutte le affermazioni davanti al tribunale della logica.

Stop slogan cretini, please. Stop manipolazione dell’informazione. Difendiamo la società libera lottando contro la disinformazione e la manipolazione dell’opinione pubblica”.