Navi da guerra russe in Algeria per esercitazioni navali congiunte nel Mediterraneo

Algeri, che l’Italia considera adesso un ottimo fornitore di gas per sottrarsi dal gas russo e dell’influenza che ne dervia, è uno dei più importanti alleati militari di Mosca nel continente africano

Le corvette lanciamissili della flotta baltica Steregushchiy e Stoiky hanno attraccato lo scorso martedì 18 ottobre in Algeria, per uno scalo di tre giorni utile a svolgere esercitazioni navali congiunte la marina algerina. Lo ha confermato il ministero della Difesa del Paese nordafricano, spiegando che le manovre rientrano nel quadro “del rafforzamento della cooperazione militare bilaterale tra la Marina dell’Esercito nazionale popolare algerina e la Marina militare russa”.

Questa esercitazione non è una novità per le due nazioni, le truppe di Algeri avevano partecipato anche lo scorso settembre alle esercitazioni russe congiunte tra Russia, Cina e Bielorussia di Vostok-2022. Inoltre, anche a novembre 2021 manovre navali congiunte nel Mediterraneo erano state svolte, comprese varie esercitazioni tattiche e intercettive.

L’Algeria si conferma dunque uno dei più importanti alleati militari della Russia nel continente africano, nonché uno dei maggiori clienti di armamenti russi nella regione.

La Stoiky e la Steregushchiy, le navi da guerra russe attraccate in Algeria, fanno parte del Progetto 20380, create per svolgere “green-water missions” ossia missioni limitate a zone costiere e acque di confine, combattere navi di superficie e sottomarini nemici e fornire supporto di artiglieria per operazioni di assalto anfibio.

Tali corvette lanciamissili sono inoltre dotate di tecnologia “stealth”, costruite per ridurre significativamente la loro firma radar, sia nel disegno dello scafo e delle sovrastrutture, che impiegando materiali di assorbimento radio. Le corvette del Progetto 20380 sono armate con missili antinave Uran, sistemi missilistici terra-aria Redut, cannoni di artiglieria A-190 e AK-630 e armi da guerra anti-sottomarino Paket-NK. Possono anche trasportare elicotteri Ka-27.