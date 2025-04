Nbc News: il Pentagono sta valutando il ritiro di 10mila soldati Usa da Romania e Polonia

Alti funzionari del Dipartimento della Difesa americano stanno valutando la proposta di ritirare ben diecimila soldati dalla Romania e dalla Polonia: preoccupazione in Europa che ciò possa rappresentare un vantaggio per la Russia

Lo scrive la Nbc News riportando quanto riferito da sei funzionari statunitensi ed europei citati anonimamente. Le unità in questione fanno parte dei 20 mila effettivi che l’amministrazione Biden ha schierato nel 2022 per rafforzare le difese dei paesi confinanti con l’Ucraina dopo l’invasione russa. I numeri sono ancora in fase di discussione, ma la proposta potrebbe comportare la rimozione fino alla metà delle forze inviate da Biden.

Le discussioni interne sulla riduzione delle forze americane nelll’Europa orientale avvengono in un momento in cui il Presidente Donald Trump sta cercando di convincere Putin ad accettare un cessate il fuoco.

Sempre secondo quanto riferito dai funzionari europei, la proposta ha innescato una serie di preoccupazioni tra i Paesi Europei, secondo i quali se il Pentagono adotterà la proposta, rafforzerà il timore che gli Stati Uniti stiano abbandonando i loro alleati di lunga data in Europa, che vedono la Russia come una minaccia crescente.