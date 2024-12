NbcNews, Trump: “Lasceremo la Nato se gli alleati non pagheranno di più. Kiev si aspetti di non ricevere tanti aiuti”

Donald Trump ha avvertito che “considererà seriamente” la possibilità per gli Stati Uniti di lasciare la Nato se gli altri alleati non dovessero “pagare di più” e ha avvisato Zelensky di non aspettarsi di ricevere più tanti aiuti militari

Lo ha dichiarato il presidente eletto Donald Trump, venerdì scorso durante un’intervista all’emittente Nbc News, poco prima di volare a Parigi per partecipare alla cerimonia della riapertura della cattedrale di Notre Dame, che era stata devastata da un incendio. Trump dopo l’arrivo, ha incontrato privatamente il presidente francese Emmanuel Macron e il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy. I tre hanno postato sui social media una foto scrivendo che hanno parlato del raggiungimento di “una pace giusta” tra l’Ucraina e la Russia. Un funzionario ha detto che l’incontro tra Zelenskyj e Trump è durato circa 10 minuti.

Nell’intervista a “Meet the Press”, Trump ha affermato si sta attivando per cercare di porre fine alla guerra, aggiungendo che l’Ucraina deve aspettarsi che non riceverà più tanti aiuti militari dagli Stati Uniti. Il presidente ha anche detto che non si impegnerebbe a mantenere gli Stati Uniti nella NATO, l’alleanza militare europea che è stata un baluardo contro la Russia fin dalla Seconda Guerra Mondiale. “Se gli alleati pagano i conti”.

Trump ha sottilinato che si tratta di una questione aperta. “Se pagano i loro conti e se penso che ci trattino in modo equo, la risposta è che resterei assolutamente nella Nato”, ha detto a ‘Meet the Press’. Ma se così non fosse, gli è stato chiesto se prenderebbe in considerazione la possibilità di ritirare gli Stati Uniti dall’Alleanza, a cui Trump ha risposto: “Assolutamente. Sì, assolutamente”.

Trump ha parlato anche del nuovo fronte di guerra apertosi in Siria, per il quale ha espresso dubbi sulla capacità del presidente siriano Bashar al-Assad di rimanere al potere. “È sorprendente, perché è rimasto per anni sotto condizioni molto più avverse, e all’improvviso i ribelli arrivano e si impadroniscono di vaste porzioni di territorio”, ha detto Trump. “La gente scommetteva contro di lui da molto tempo, e finora non ha funzionato. Ma ora sembra essere diverso.”