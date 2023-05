Negoziati di pace, la Cina gela Zelensky: “cessate il fuoco immediato e Russia mantenga i territori annessi”

Per porre fine alla guerra in Ucraina, Stati Uniti, Europa, Nato e persino Zelensky, hanno puntato sulla mediazione di Pechino ed oggi l’emissario cinese, dopo un lungo giro di consultazioni, ha presentatato la sua proposta: “subito una tregua e la Russia mantenga le regioni annesse”

Probabilmente l’Occidente si aspettava una proposta diversa, ma il rappresentante speciale cinese Li Hui, incaricato da Pechino di portare avanti le trattative per la pace in Ucraina, durante la sua visita in Europa ha chiesto il “cessate il fuoco immediato” e che la Russia “conservi” i territori annessi, ovvero le autoproclamate Repubbliche di Donetsk e Lugansk, e le regioni di Zaporizhzhia e Kherson.

La notizia che sta facendo il giro del mondo è riportata dalle agenzie russe Ria Novosti e Tass citando un articolo del Wall Street Journal. Il giornale americano, fa riferimento a fonti informate sul dossier. L’inviato cinese Li Hui è giunto all’ultima tappa del suo lungo tour diplomatico ed oggi è a Mosca, dove è in corso un incontro con il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov.