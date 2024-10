Nel compleanno di Putin missili ipersonici Kinzhal su Kiev, l’esercito avanza verso Pokrovsk e conquista altri 2 villaggi

Questa mattina Kiev è stata colpita da un attacco russo con missili ipersonici Kinzhal che hanno colpito anche un aeroporto nell’ovest del paese. Conquistati l’insediamento di Grodovka e di Hrodivka nella regione di Donetsk

Alle otto di questa mattina sulla città di Kiev i russi hanno lanciato tre missili balistici ipersonici Kinzhal e la solita propaganda dell’aeronautica militare ucraina afferma di averne abbattuti due, ma è risaputi che nemmeno i sistema di difesa Patriot americani sono in grado di intercettare i missili ipersonici.

Le autorità ucraine hanno riferito di danni alla città, che attribusicono alcuni detriti sono caduti in tre distretti della capitale ucraina alle otto di mattina. Serhiy Popko, capo dell’amministrazione militare della città ha affermato: “Sono stati registrati detriti in tre distretti di Kiev: Solomyanskyi, Shevchenkivskyi e Holosiivskyi. Danneggiate tre automobili, il tetto di un edificio residenziale e il tetto di un supermercato. Il resto dei rottami è caduto in un’area aperta senza conseguenze”

Inoltre l’aeronautica militare ucraina ha riferito di aver abbattuto sulla regione di Kiev 32 droni d’attacco rissi nelle regioni di Kiev, Mykolaiv, Dnipropetrovsk, Sumy, Chernihiv, Poltava e Kharkiv. Diversi droni russi – scrive Ukrinform – hanno colpito le aree di prima linea della regione di Kharkiv e ttacchi aerei russi hanno causato feriti a Sumy e Kherson. Un ipersonico Kinzhal ha colpito un’area vicino all’aeroporto di Starokostiantyniv nella regione di Khmelnytsky a circa 250 km a ovest della capitale Kiev.

Le forze armate russe hanno liberato Grodovka della Repubblica popolare di Donetsk è stato liberato”, una città situata sulla linea Selidovo-Novogrodovka-Grodovka, che apre per le truppe russe la strada per Pokrovsk, una delle più grandi e strategicamente importanti città ucraine nell’ovest della DPR. Con questa conquista l’esercito avrà l’opportunità di condurre un’offensiva nella parte posteriore del gruppo Kurakhovskaya delle forze armate ucraine.

Inoltre il ministero della Difesa russo ha dichiarato che le sue forze hanno preso il controllo di Hrodivka, un insediamento semprte nella regione di Donetsk. Hrodivka prima della guerra aveva una popolazione di oltre 2000 persone. Si trova 13 chilometri a est di Pokrovsk, principale obiettivo di questa fase dell’offensiva russa in Donbass.

Infine un attacco missilistico russo ieri 6 ottobre ha colpito una nave civile battente bandiera di Saint Kitts e Nevis carica di grano nel porto ucraino di Pivdennyi. Lo ha riferito su Telegram il ministero ucraino della Ricostruzione, specificando che i 15 membri dell’equipaggio non sono rimasti feriti.