Oleksandr Lutsenko, comandante che supervisionava le operazioni nella regione orientale di Donetsk, dove le difese di Kiev crollano davanti alle truppe russe che avanzano inesorabilmente conquistando territori e città, è stato licenziato

Lo ha reso noto la deputata ucraina Mariana Bezugla e la testata britannica Financial Times. La sostituzione di Lutsenko al momento non è stata confermata ufficialmente. Le forze ucraine, sotto il comando di Lutsenko, non sono riuscite a fermare l’offensiva travolgente della Russia che ha preso un’area grande circa la metà di Londra solo nell’ultimo mese.

Un funzionario ucraino ha riferito al Financial Times che a Lutsenko sarebbe stato assegnato un altro incarico nelle forze di terra dell’esercito e è stato sostituito dal generale di brigata Oleksandr Tarnavskyi.

Secondo la piattaforma di analisi di guerra DeepState, vicino al ministero della Difesa di Kiev, le truppe russe stanno chiudendo l’assedio alle unità ucraine che difendono le città di Ganivka, Romanivka, Trudove e Uspenivka o i loro dintorni, a sud di Kurakhove e sono ormai a circa due chilometri dalle truppe ucraine che difendono la zona.

Dopo più di un anno di offensiva, Mosca ha accelerato la sua avanzata nella regione di Donetsk e grazie alla superiorità di uomini e mezzi sono pronti aconquistare le città di Pokrovsk e Kurakhove. Oggi è caduta nella regione di Donetsk è caduta la città di Kurakhove. “Le forze hanno occupato l’edificio del consiglio comunale nella parte occidentale della città di Kurakhove”, nella regione ucraina di Donetsk, “e vi hanno innalzato una bandiera russa”. Lo ha dichiarato all’agenzia di stato russa Tass Vladimir Rogov, presidente della commissione per la sovranità della Camera civica russa, un organo consultivo. “Le truppe russe hanno innalzato una bandiera sull’edificio dell’amministrazione comunale di Kurakhove”, ha detto Rogov.

Sempre nel Donetsk l’esercito russo sta concentrando i suoi principali sforzi offensivi nelle direzioni di Pokrovsk e Vremivka e sta anche attaccando attivamente nelle direzioni di Lyman e Kurakhove. Lo riferisce ‘Ukrainska Pravda’ che cita lo Stato Maggiore ucraino. “Finora si sono svolti 190 combattimenti oggi”. Le forze russe “ha lanciato due attacchi aerei utilizzando 102 missili e 31 attacchi aerei. Inoltre, gli invasori hanno utilizzato 376 droni kamikaze per gli attacchi e hanno effettuato quasi 2.500 attacchi contro le posizioni delle nostre truppe e in alcuni insediamenti”.