Mentre il presidente Zelensky è in “pellegrinaggio” per raccattare soldi armi, da tutto il fronte gli arrivano pessime notizie, sopratutto dalla regione russa di Kursk, dove non solo le truppe russe hanno respinto l’offensiva ucraina lanciata cinque giorni fa, ma ora stanno anche avanzando in profondità

Lo hanno affermato i militari russi direttamente coinvolti nell’offensiva in direzione di Kursk. Le unità d’assalto del gruppo di truppe Nord non combattono in direzione dell’importante città Sudzha, che ancora non è stata raggiunta. Per iniziare a combattere direttamente in città, i soldati di Mosca si che sono avvicinati da est e sud-est, devono prima prendere i villaggi che circondano Sudzha, con le truppe ucraine che tentano di resistere ferocemente, spiegano fonti militari russi.

Sono in corso combattimenti a Agronom e Makhnovka che sarebbe stata occupata quasi interamente,. Secondo il canale TG “L’Arcangelo delle Forze Speciali” gda iovedì sera, Kruglenkoye è sotto il nostro russo, con i soldati ucraini che si nascondono nelle cinture della foresta, ma vengono catturati. Ci sono battaglie nelle foreste a ovest di Staraya e Novaya Sorochina, dove le forze stanno penetrando le difese ucraine. Si combatte anche a Pogrebki, dove i caccia d’attacco russi stanno bombardando il nemico si nasconde in ogni casa.