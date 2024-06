Nel nono pacchetto di aiuti che l’Italia invierà a Kiev ci sarebbero missili a lungo raggio Shadow Storm. Tajani: “C’è il segreto”

Nel materiale del nono pacchetto di aiuti, che sarà inviato a fine giugno in Ucraina, l’Italia prevedrebbe di trasferire un lotto di missili da crociera a lungo raggio Storm Shadow

Lo scrive il Fatto Quotidiano nell’edizione in edicola e ripresa da diversi media ucraini e russi. Il ministero della Difesa non ha finora commentato l’indiscrezione. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani in audizione alle commissioni Esteri congiunte di Camera e Senato, rispondendo a una domanda se il nuovo pacchetto di aiuti conterrà missili a lunga gittata, ha detto: “Il nono pacchetto di armi per l’Ucraina sarà presentato al Copasir e c’è il segreto. Che si debba essere trasparenti posso essere d’accordo, condivido le parole di Crosetto, se si decide di togliere il segreto – inserito da un governo precedente – non ci sarebbe nessun problema. Ma anche per quanto riguarda il valore resta secretato”. Tajani quindi non ha confermata ma neanche smentito quanto riportato dell’articolo del Fatto Quotidiano ed ha sottolineato: “L’unica cosa nota è che verrà inviata una batteria Samp-T difensiva per i cieli dell’Ucraina”, .