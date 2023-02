Nel porto tedesco di Bremerhaven piazzali immensi pieni di blindati USA per l’Ucraina: Arriveranno in primavera o prima?

Foto di un impressionante dispiegamento di mezzi blindati USA arrivano dal porto tedesco di Bremerhaven, dove si stanno ammassando gli aiuti militari Nato all’Ucraina

Sono oltre 440 i mezzi da combattimento attualmente ammassati al porto tedesco di Bremerhaven, dove stanno arrivando via mare attrezzature militari dagli Stati Uniti per l’Ucraina.

In verità non si sa ancora nulla di ufficiale, è prevedibile che si tratti di mezzi da consegnare nell’ambito degli aiuti militari all’Ucraina, ma anche fonti ucraine non scartano completamente l’ipotesi che possano essere mezzi da consegnare ad altre nazioni NATO impegnate negli aiuti militari a Kiev nell’ambito del cosiddetto “ring exchange”.

Quello che al momento appare certo è che sulla nave da trasporto Arc Integrity, l’esercito americano ha consegnato 60 veicoli da combattimento Bradley a Bremerhaven e che alla data di lunedì 13 febbraio, 440 veicoli militari sono stati visti nel porto tedesco utilizzato dall’esercito americano, come testimoniano le foto. Inoltre ben 90 veicoli corazzati Stryker sarebbero stati scaricati al porto.

Tra i veicoli da combattimento identificati ad occhio si notano: blindati M2 Bradley ODS-SA, MRAP International MaxxPro, sistemi di difesa aerea AN / TWQ-1 Avenger, veicoli corazzati HMMWV e M88A2 Hercules ARV.