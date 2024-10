Nel primo anniversario dell’attacco del 7 ottobre Hamas e Hezbollah lanciano decine di razzi su Israele

L’esercito israeliano afferma di avere distrutto sia Hamas che Hezbollah, ma proprio nel giorno della ricorrenza dell’attacco del 7 ottobre dell’anno scorso, i due gruppi hanno lanciato decine di razzi sullo Stato Ebraico

Israele questa mattina ha dato il via alle cerimonie per il primo anniversario dell’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023, il giorno rimmarrà inciso negli annali della storia del Paese e ha scatenato l’attuale guerra a Gaza. A Reim, sul luogo del massacro al festival musicale Nova, una folla ha dato il via alle cerimonie con un minuto di silenzio alle 6.29 (le 5:29 in Italia) ora di inizio dell’attacco del movimento islamista palestinese nel sud del Paese.

Ma solo qualche ora dopo, alle 7 del mattino, oltre di 35 razzi sono stati lanciati dal Libano verso il nord di Israele. Lo afferma l’Idf citata dal Times of Israel. Circa 15 razzi sono stati lanciati prima delle nella zona di Karmiel. Alcuni dei razzi sono stati intercettati e il resto ha colpito aree aperte, ha detto l’esercito.

Poco prima delle 9 del mattino, altri 20 razzi sono stati lanciati nella Galilea occidentale. Almeno uno dei proiettili è atterrato in una città, causando danni a diverse auto. Molti altri razzi sono stati lanciati nella zona di Dovev mezz’ora fa, che secondo l’Idf hanno tutti colpito terreni aperti. Non ci sono segnalazioni di feriti negli attacchi.

L’Idf, citata dal Times of Israel, afferma che Hamas aveva pianificato di lanciare un più ampio sbarramento di razzi contro Israele questa mattina, ma i suoi piani sono stati sventati: “sventato una minaccia immediata, in seguito ai primi preparativi e all’identificazione di un’intenzione da parte dell’organizzazione terroristica di Hamas di sparare contro Israele”. I jet israeliani hanno colpito lanciarazzi e tunnel in tutta Gaza pochi istanti prima delle 6:30, secondo l’Idf.

Inoltre è stato intanto intercettato un missile terra-terra lanciato dallo Yemen in direzione di Israele. Lo rendono noto le forze israeliane (Idf) dopo che nella parte centrale di Israele sono tornate a suonare le sirene dell’allarme antiaereo. Il missile è stato abbattuto con il sistema di difesa Arrow che intercetta il proiettile mentre è ancora fuori dall’atmosfera. Il missile lanciato dagli Houti dello Yemen era diretto a Tel Aviv, precisa l’Idf.

L’esercito israeliano ha ordinato di evacuare “immediatamente” diverse aree del sud della Striscia di Gaza a seguito degli attacchi: “A causa degli atti terroristici di Hamas, che saranno affrontati con estrema forza, dovete evacuare queste aree immediatamente e dirigervi verso l’area umanitaria di al-Mawasi”, ha dichiarato il portavoce delle Idf, Avichay Adraee, rivolgendosi ai palestinesi.

Nella notte in seguito ad un attacco missilistico di Hezbollah contro le città di Haifa e Tiberiade, nel nord di Israele nove persone sono rimaste ferite. Lo riporta il Jerusalem Post, secondo cui nell’attacco è stato colpito anche un ristorante di Haifa. Otto persone sono state ricoverate all’ospedale Rambam Health Care Campus di Haifa, hanno riferito i media israeliani. Tra loro c’é anche un tredicenne che ha riportato ferite lievi.