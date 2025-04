Nella notte missili russi su tutta l’Ucraina. A Kiev colpiti diversi quartieri. La Polonia fa alzare in volo i caccia F-16 Nato

Nuovo attacco missilistico russo nelle prime ore della notte di domenica su Kiev: colpiti i quartieri Darnytsia, Obolonskyi e Solomyanskyi. Diversi edifici sono andati in fiamme e almeno tre persone sono rimaste ferite

Lo ha reso noto il Servizio di emergenza statale ucraino, aggiungendo che a Darnytsia è scoppiato un incendio in un edificio non residenziale, nel quartiere di Obolonsky è scoppiato un incendio in un negozio di mobili e le fiamme si sono propagate a un magazzino, mentre a Solomyanskyi le fiamme hanno danneggiato la facciata di un magazzino. La popolazione civile si è rifugiata in parte nella metropolitana, nihiv.

Il sindaco della capitale ucraina Vitali Klitschko ha detto che almeno tre persone sono state ferite e i paramedici sono stati inviati in due distretti di Kiev. I medici hanno ricoverato due civili nel distretto di Darnytskyi, sulla sponda orientale del fiume Dnipro che divide la città, ha aggiunto. “Non lasciate i rifugi!” ha detto Klitschko. I testimoni della Reuters hanno udito diverse forti esplosioni che, a loro dire, sembravano unità di difesa aerea in funzione. L’entità dell’attacco non è stata immediatamente chiarita. Gli attacchi di questa notte su Kiev sono arrivati dopo che i funzionari della regione meridionale di Mykolaiv avevano riferito che tre persone erano rimaste ferite negli attacchi russi.

L’attacco missilistico russo non si è limitato solo a Kiev, ma ha interessato tutta l’Ucraina che dalle 02:00 GMT è stata messa sotto allerta aerea. Inoltre l’aeronautica ucraina ha avvertito di un attacco anche contro le regioni confinanti con la Polonia, che per garantire la sicurezza nel suo spazio aereo ha fatto decollare i caccia e dichiarato lo stato di massima allerta. Nel 2022 alcuni oggetti sono entranti nel suo spazio aereo e due persone sono morte a causa di un missile ucraino vagante che ha colpito il villaggio polacco di Przewodow. “A causa dell’intensa attività dell’aviazione a lungo raggio della Federazione Russa, che ha effettuato attacchi su oggetti situati, tra l’altro, nell’Ucraina occidentale, è iniziata l’attività dell’aviazione polacca e alleata nel nostro spazio aereo”, ha dichiarato il comando operativo polacco sul social X.

Nella serata di venerdì 4 aprile un attacco russo sulla città ucraina di Kryvyi Rih, almeno 19 persone sono morte. Zelensky ha accusato la Russia di prender di mira i civili, ma il Ministero della Difesa russo ha pubblicato informazioni secondo cui l’attacco ha colpito il ristorante Magellan, dove era in corso un incontro tra ufficiali ucraini di alto rango e personale militare della NATO, compresi istruttori. “Le forze armate russe hanno condotto un attacco di precisione con un missile balistico Iskander-M con testata ad alto potenziale esplosivo nel luogo di un incontro con i comandanti delle unità e gli istruttori occidentali in uno dei ristoranti di Krivoy Rog. A seguito dell’attacco, il nemico ha perso oltre 85 militari e ufficiali stranieri, distrutti fino a 20 veicoli”, afferma il dipartimento della difesa russo.

Il governo ucraino, in onore delle vittime dell’attacco russo di venerdì scorso contro Kryvyi Rih, città natale del presidente Volodymyr Zelensky, ha annunciato per oggi una giornata di lutto nazionale. “Le città e i villaggi dell’Ucraina dichiarano il sei aprile, giorno di lutto per le vittime dell’attacco di Kryvyi Rih”, ha scritto su Telegram il vicepremier e ministro dello Sviluppo comunitario e territoriale Oleksiy Kuleba. Lo riporta Ukrainska Pravda. Pubblicità Pubblicità