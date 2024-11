Nell’attesissimo incontro-show Jake Paul batte ai punti Mike Tyson tornato sul ring a 58 anni

Ad Arlington, Texas, nello stadio dei Dallas Cowboys, in un’arena strapiena con più di 72 mila persone e un incasso di 18 milioni di dollari, 27enne pugile, ma anche attore e youtuber, ha vinto il match-show contro il 58enne, leggenda della box mondiale

La decisione dei tre giudici è stata unanime, Jake Paul davanti alla platea dell’AT&T Stadium di Arlington, in Texas,nel match dell’anno, batte Mike Tyson ai punti per 80-72, 79-73 e 79-73.

Lo show ha ricordato la trama del film Rocky Balboa del 2006 scritto, diretto e interpretato da Sylvester Stallone, dove l’ormai sessantenne Rocky accetta di combattere contro il campione in carica dei pesi massimi Mason “The Line” Dixon. Nel film Roky perde ai punti, ma la contrario di Tyson va ala tappeto diverse volte. Ovviamente il film è stato più spettacolare, l’incontro di questa notte un po meno.

L’ncontro è andato come era prevedibile, i due pugili si sono affrontati senza risparmiare energie, il 58enne ex campione del mondo dei pesi massimi ha combattuto l’incontro con un tutore al ginocchio destro per tutti gli 8 round da 2 minuti, ha colpito 18 volte Jake Paul, che ha sua volta lo ha colpito ben 60 volte. Nei primi round Tyson è partito forte, ma amn mano che si andava avanti la differenza di età si è fatta sentire, ma mettre Tyson al tappeto è difficile neanche ora che ha 58 anni.

Alla fine lo youtuber ha vinto ai punti in virtù dei settanta colpi messo a segno, contro i diciotto di Tyson, anche se entrambi hanno avuto un percentuale bassa, intorno al venti per cento, ma il grande campione è rimasto in piedi, nonostante per almeno tre volte il suo volto sia stato raggiunto da colpi che sarebbero stati fatali su pugili molto più giovani.

Lo show è servito a Tyson per guadagnare la borsa da 20 milioni di dollari e a Jake Paul molti like. Se Tyson avesse vinto sarebbe stato un grande incontro. Se fosse finito miseramente a terra, sarebbe stato un triste spettacolo. La conclusione ai punti è stato il risultato equo, nessuno ha perso davvero.

Dopo la proclamazione del vincitore i due pugili si sono lasciati andare ad un breve abbraccio. “Tyson è una leggenda, è stato un onore – ha detto Paul -. Non sarei qui oggi senza di lui. È uno dei più grandi mai esistiti”. “Sono felice – le parole di Tyson al termine dell’incontro -. Non dovevo dimostrare niente a nessuno, ma solo a me stesso”.