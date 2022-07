Neomamma cade dalle scale di casa con la figlioletta di 24 giorni in braccio: muore in ospedale, grave la piccola

Neomamma cade dalle scale di casa con la figlioletta in braccio e muore poco dopo in ospedale: la piccola è ricoverata in codice rosso

È accaduto intorno alle tre della scorsa notte in un’abitazione di Palese, piccolo Comune in provincia di Bari. La vittima è una neomamma di 34 anni, deceduta in ospedale dopo una rovinosa caduta dalle scale a chiocciola della sua abitazione, mentre stringeva tra le braccia la propria figlia di appena 24 giorni di vita. Non è chiaro se la caduta sia stata causata da una banale scivolata o se la donna abbia avuto un improvviso malore.

Sul posto sono arrivati gli operatori del 118 che dapprima hanno provato ad eseguire le manovre di rianimazione e poi hanno trasportato 34enne in ambulanza al Policlinico di Bari, dove poco dopo l’arrivo è deceduta, mentre la figlioletta è stata ricoverata in codice rosso.