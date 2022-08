Neonata abbandonata nella notte in una scatola nel parcheggio dell’ospedale: “Nata da poche ore”

La polizia ha avviato le indagini per rintracciare la madre della piccola, che avrebbe dei “tratti ispanici”

Una neonata è stata abbandonata nel parcheggio dell’ospedale San Gerardo di Monza. A trovarla, attorno alle 5.20 del mattino, un’infermiera che stava andando al lavoro, allarmata dai gemiti che provenivano da una scatola. La picola si trovava infatti avvolta in una copertina e adagiata in una scatola posta sul cofano di un’auto in sosta.

Allarmati agli agenti della Polizia di stato, è stata ricostruita la vicenda ed avviate le indagini per ritrovare la madre della bambina, che presenta dei tratti ispanici.

La neonata è stata subito portata al pronto soccorso pediatrico dell’ospedale, il cui personale si è preso cura della bimba risultata nata da poche ore e in buone condizioni di salute.